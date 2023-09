Poslední akční hrdinové. Hollywoodské mlátičky překročily důchodový věk

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Keanu Reeves, 59 let. Vin Diesel, 56 let. Harrison Ford, 81 let. Tom Cruise, 61 let. Jason Statham, 56 let. Liam Neeson, 71 let. Denzel Washington, 68 let. To všechno jsou herci, kteří se v posledních měsících objevili v kinech jako hlavní hrdinové akčních spektáklů. Každý z nich se pere, střílí, skáče, uskakují výbuchům – někdo to ještě zvládá jakž takž sám, jinému už hodně vypomáhají triky. Jejich věkový průměr činí 64,5 roku. Nejstarší z nich ještě zažil F. D. Roosevelta jako prezidenta. Nejmladší z nich se narodili ještě v době, kdy člověk nestanul na Měsíci.

Poslední z nich, Denzel Washington, uvedl svůj nejnovější příspěvek do svébytného žánru „důchodce vs. mafiáni“ právě v těchto dnech. V již třetím díle série Equalizer se tentokrát vydal do slunné Itálie. Jeho postava bývalého elitního agenta pořád touží po klidu a harmonii, ale vždycky se mu do toho připletou zločinci, které je potřeba odkráglovat.

Zatímco v předchozích dílech tak činil s vědomím, že je přece jenom starší (a bachratější), než jeho protivníci, a musí na to jít chytře, ve třetím díle už na to tvůrci rezignovali a nechají Washingtona vykostit cosa nostru pár chvaty a přesně mířenými zásahy. Nakolik v tom už hraje roli jeho stáří a neochota pojišťoven pouštět hlavní hvězdu do náročnějších fyzických eskapád, těžko soudit.

Podobně ostatně dopadl i o pár let starší Liam Neeson, který se před pár týdny podíval do kin v Jízdě smrti. Jak název napovídá, prakticky celý film prosedí dvoumetrový senior za volantem auta a snaží se tvářit velmi sveřepě, protože mu pod zadkem tiká časovaná bomba a on nesmí zpomalit pod určitou rychlost, jinak vyletí do vzduchu.

A to nás všechny ještě čeká třešnička na závěr – na konci září vstoupí do kin čtvrtý díl Expend4bles: Postr4datelní, v němž Sylvester Stallone (77 let, zažil ještě Trumana jako prezidenta) bude pravděpodobně předávat žezlo mladší naději akčního filmu – již zmíněnému, takřka šedesátiletému Jasonu Stathamovi. Pozadu nezůstává ani Stalloneho odvěký konkurent Arnold Schwarzenneger (76 let), který zakotvil u Netflixu, kde kromě akčního sitcomu a oslavného dokumentu dostal i PR pozici manažera pro akční filmy.

Véháesková nostalgie

Ve světle nekončící slávy těchto dvou svalnatých nezmarů se zdá jako nejlepší vysvětlení prostá nostalgie. Tvůrci i diváci teskní po tom zlatém období přelomu 80. a 90. let, kdy ještě každý Američan snil po domku se zahradou a kinům a VHSkám dominovali právě Sly s Arniem a doplnit je mohl ještě Indiana Jones.

Těžko však nostalgií vysvětlíme zbytek party stárnoucích akčních hvězd. Charakterní herci Liam Neeson (71 let) a Denzel Washington (68 let) začali s akčním žánrem koketovat ve velkém až na stará kolena. Neeson prorazil tvrďáckým taťkou v 96 hodinách z roku 2008, Washington dokonce až s buddy komedií 2 zbraně z roku 2013. Těžko se najde někdo z dnešních čtyřicátníků a padesátníků, kdo jde na tyto dva kvůli nostalgii po dětství. „Jdu na akčňák s tím borcem ze Schindlerova seznamu.“ Pro oba jmenované jde navíc o sympatickou formu rychlého a horentního výdělku, který jim konverzační dramata a artovější kusy mohou jen těžko nabídnout.

Abychom si rozuměli, problémem nejsou průměrně šedesátiletí charismatičtí muži v akčních filmech. Pokud jde jako v případě Toma Cruise nebo Keanu Reevese o povedené bijáky, nikdo se nemůže zlobit. Problémem se to stává až ve chvíli, kdy příležitosti v tomto žánru nedostává prakticky nikdo jiný.

Jako za vším špatným, i v tomto případě se musíme podívat směrem ke komiksovkám. Ty v podstatě kanibalizovaly celou jednu generaci herců a zároveň jim nedovolily překročit stín vlastní postavy. Chris Evans začal hrát Kapitána Ameriku jako třicetiletý a strávil v té roli celou jednu dekádu. Předtím se už tu a tam v akčních filmech objevoval a možná by s něčím prorazil natolik, aby se chodilo „na Evanse“, jako se chodí na „na Stathama“. A podobný osud potkal i mnohé ostatní z Avengers nebo Ligy spravedlnosti.

V současnosti přitom neexistuje herec nebo herečka pod třicet, kterým by producenti svěřili hlavní roli v akčním spektáklu. I takový Tom Holland (27) by zřejmě nedostal roli v loňském akčňáku podle videohry Uncharted, nebýt miliardových zisků jeho Spider-Mana. A pokud nechce dopadnout jako zmíněný Evans, měl by se sakra poohlížet po dalších podobných rolích mimo komiksovky.

Mladým zkrátka Hollywood nepřeje, a hlavně jim nevěří, že by jejich stále nepříliš známá jména utáhla velké a drahé produkce. To je ostatně jedna z dalších příčin. Velké akční produkce se už mohou dělat prakticky jen okolo velkých akčních jmen, u nichž je jistota, že na ně lidé přijdou. Snad jedinou hereckou hvězdou, která dostává příležitost v hlavních rolích, a ještě jí nebylo 30, je Timothée Chalamet, kterému po odsunu letošní Duny zbude alespoň muzikál o Willy Wonkovi.

Mrkneme-li do minulosti, pak třeba Keanu Reeves zářil v 27 letech v Bodu zlomu. Takovému Cruiseovi v prvním Top Gunu bylo 24 let a Eddie Murphy dostal šanci v Policajtovi v Beverly Hills, když mu bylo pouhých 23 let. Všechny tyto filmy spojuje jedno – ve své době šlo o poměrně malé produkce a studia točila mnohem více nízko- nebo středorozpočtových filmů, než je tomu dnes. Současná éra megablockbusterů se tak projevuje nejen bobtnajícími rozpočty, ale i snižující se inkluzí.