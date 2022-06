Praha má konečně dobrý festival. Metronome zve na Nicka Cavea i Underworld

Naposledy tu hrál v roce 1994. Tehdy byl ještě na začátku kariéry, ale všichni už znali jeho hit Loser. Teď se Beck vrací do Prahy bezmála jako klasik žánru. Po osmadvaceti letech ho přivezou dramaturgové festivalu Metronome.

Není ten typ hudebníka, který by se proslavil vyloženými hity. Loser se dočkal desátého místa v žebříčku Billboard, lepšího výsledku Beck už nikdy nedosáhl. Jeho zásah do alternativního rocku je ale možná o to hlubší – s každou další deskou budoval osobitý zvuk, který nepřipomínal nikoho z Beckových současníků ani předchůdců. Doufejme, že krom největších klasik z populárních desek Odelay, Midnite Vultures nebo Guero přidá i songy z jemnější části jeho hudebního katalogu – alb Sea Change a The Morning Phase. Právě tato dvě alba patří mezi Beckovy skryté klenoty. Jejich intimita by určitě fungovala i na veliké stagi festivalu Metronome.

Jeho organizátoři si za hvězdy letošního ročníku vybrali i kapelu, která do Česka jezdí docela často. Někdo by mohl říct, že v případě Underworld Metronome nesáhl po tak výjimečném interpretovi jako v případě Becka. Od roku 2010 se Underworld v Česku ukázali už třikrát. Vždycky to ale byla skvělá show.

Autor tohoto článku si dobře pamatuje, jak v roce 2016 zavírali festival Colours of Ostrava. Karl Hyde a Rick Smith v unavených návštěvnících dolu Hlubina probudili novou vlnu energie – kdyby tehdy někdo řekl, že Underworld budou hrát další tři dny, všichni by slavili. Dává smysl, že britské duo, které pomohlo dostat taneční hudbu do mainstreamu, oslaví na Metronomu konec dvouleté festivalové abstinence.

Nick Cave zní jako dokonalý protiklad k taneční euforii Underworld. Jeho hudba ale není ani tak zádumčivá, jako spíš očistná. A aby člověk mohl projít katarzí, musí zažít krizi. Možná to nepůsobí jako lákavá pozvánka, ale Cave hraje hudbu pro temné duše – a těm zní jeho skladby jako lék.

„Tenhle song chci věnovat svým dvěma synům, Lukovi a Earlovi, pravděpodobně jsou někde tamhle a čekají, až začnou Bauhaus,“ řekl Cave při nedávném vystoupení na španělském festivalu Primavera před začátkem písně I Need You z alba Skeleton Tree. Je to hudební záznam zármutku nad tragicky zesnulým synem Arthurem. Na začátku května Cavea zasáhla další ztráta, když v jedenatřiceti letech zemřel další zpěvákův syn, Jethro Lazenby.

„Pro nás se zármutek stal způsobem života, naučili jsme se poddávat nejistotě světa a zároveň vzdorovat jeho lhostejnosti. Vzdali jsme se něčemu, nad čím nemáme kontrolu, ale odmítli jsme to přijmout vleže,“ napsal Cave v roce 2019. Jestli něco napovědělo zpěvákovo vystoupení na Primaveře, můžeme v Praze čekat nejen Caveovy hity, ale i skladby z alb Skeleton Tree, Ghosteen a Carnage.

Metronome láká na spoustu dalších interpretů, které byste neměli minout. Třeba Everything Everything, britskou elektronickou kapelu, jejíž název mimochodem odkazuje na stejnojmenný živák Underworld. Za průzkum rozhodně stojí i československá scéna. David Žbirka s kapelou Sunnbrella aspiruje na to, stát se domácím Kevinem Parkerem z Tame Impala. Annet X dlouhodobě potvrzuje, že je nejtalentovanější mladou zpěvačkou u nás, Arleta si pro sebe krade rap.

A kdo chce klasiky: Čechomor, Tata Bojs, Mňága a Žďorp. A také hodně aktivit pro děti a pro dospělé koktejly. Z Brna, protože tam je dělají nejlépe.

Metronome festival proběhne ve dnech 23.–25. června. Den před festivalovým programem chystají pořadatelé charitativní koncert Ukrainian Freedom Voices. Vystoupí na něm například elektronické duo Tvorchi, popová kapela Kazka nebo zpěvačka Nastya Kamenskykh.