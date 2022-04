Proč je Česko velmocí animace? Mohou za to i čím dál lepší náměty

Česká animace zažívá už několik let velký rozkvět. Daria Kascheeva s filmem Dcera získala studentského Oscara i cenu na festivalu v Sundance, Michaela Pavlátová byla nominována na Zlatý Globus za film Moje slunce Mad. A tak bychom mohli pokračovat dlouho. Co za těmi úspěchy z poslední doby je?

Mluví se v souvislosti s úspěchy o navázání na přetrženou tradici. Kdo měl podle vás největší vliv na to, že se z Česka stala „animační velmoc“?

Velkou roli hrají dobré náměty, v nichž se obrazí naše umělecké vnímání, a samozřejmě je to i zručnost našich animátorů a režisérů, mladých tvůrců nové generace, pro které je animovaný film důležitým vyjadřovacím prostředkem.

Kasheevin film Dcera je sice loutkový, něčím mi připomíná právě filmy od Trnky, které jsem vídával v dětství. Přesto je Dcera jiná – protože je točená na ruční kameru. Jak moc vlastně do animace promlouvá technologický vývoj?

Kdybyste vedle sebe postavili díla českých klasiků a nejmladší generace, co by byla nejpatrnější změna v jejich tvorbě?

Čeští animátoři mají výrazný cit pro pohyb a čas, ať už jde o animaci kreslenou nebo loutkovou, ploškovou či poloplastickou, mají také výtvarné cítění a vnímání filmové řeči. Dokáží soustředěně pracovat dlouhou dobu, která je pro výrobu animovaného filmu zásadní. Čeští animátoři jsou opravdu „třída“, a to včetně těch mladých, zapálených a šikovných tvůrců. Ostatně současná výstava Světy české animace je toho krásným příkladem.

Výstava Světy české animace se koná v hale č. 17 v Holešovické tržnici v Praze, a to do 3. 7. 2022. Komentovanou prohlídku výstavy v doprovodu MgA. Zuzany Bukovinské je možné absolvovat od 21. do 24. 4. vždy v 16 hodin.