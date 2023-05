Recenze: Kniha obestřená lží. Jaký je vlastně román Les v domě?

„Já to nějak nemám nervy absolvovat,“ přiznala se před několika týdny Alena Mornštajnová časopisu Reportér. Vysvětlovala tehdy, proč se jí nechce psát další knihu o příbězích zasazených hluboko ve dvacátém století, jako to dělala donedávna. Stálo by ji to příšerné rešeršování, ale daleko závažnějším důvodem je prý spisovatelčino přesvědčení, že by to od recenzentů schytala. „Spousta z nich by mi vytýkala, že se vracím k něčemu mnohokrát zpracovanému – jaká zase válka, jaký Hitler?!“