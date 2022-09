Recenze: Případy 1. oddělení řeší politickou korektnost

Odpověď na otázku, proč se z 1. oddělení stala asi nejpopulárnější česká televizní detektivka, je vlastně na první pohled zřejmá: sledujeme realitu, to, co se skutečně stalo, případy, které kriminalisté opravdu vyšetřovali, jen se pro větší stravitelnost televizně upravily. A takový dotek s lidským vyšinutím z normy většina lidí zvráceným způsobem miluje.

Úprava to není lacině dramatizující či hysterizující. Naopak. Policejní práce je tu líčena vlastně jako nudná rutinní mašinérie, do níž ale v pravou chvíli vstupují vhledy a nápady originálních, důsledných, trpělivých a pečlivých profesionálních osobností. Případy 1. oddělení přinášejí zajímavý paradox: je to vlastně pekelná nuda (jako když se hledá vrah, který doslova vykuchal mladou ženu, a pak se zjistí, že šlo o studentský vtip), která ale diváky neuvěřitelně baví.