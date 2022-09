„Černý elf? Nikdy.“ Diváky seriálový Pán prstenů rozděluje

Podobných hodnocení je na Rotten Tomatoes k vidění spousta. „Opravdu skvělé efekty a tak. Ale žádný duch Tolkiena, žádná zápletka, patetické dialogy. Jestli jste čekali, že tohle bude špatné… je to ještě horší,“ kritizuje seriál další uživatel.

Zdrženlivé až negativní hodnocení ukazuje i český server ČSFD.cz, kde si seriál vysloužil zatím 60 %. „To, co mě děsilo v trailerech, se stalo skutečností,“ píše jeden uživatel. „Zničeno vše nádherné, co na mě dýchalo z LoTRa, a zůstala jen sterilní, genderově a etnicky vyvážená moderní ne-pohádka. Pěkné scenérie a hudba to nezachrání.“