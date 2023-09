Recenze: Poirot v kině funguje skvěle. Škoda, že se nezvedneme od televize

Nějakou dobu se mělo za to, že filmová série Kennetha Branagha, jež opět přivádí k životu pověstného detektiva Hercula Poirota, se třetího dílu nedočká. Po slušných číslech Vraždy v Orient expresu se prokletá Smrt na Nilu potýkala s covidem i skandály hned několika hereckých hvězd, předně Armieho Hammera. Vedlo to k posunům premiéry, rezignovanému marketingu a výrazně nižším tržbám.

Hercule od minule prošel menším resetem. Opouštěli jsme ho ve chvíli, kdy shodil svůj epesní knír a odhalil skrývané jizvy z první světové války. Jednalo se o symbolické gesto přijetí vlastní lidskosti a zranitelnosti, jímž hrdina sám sobě i publiku sliboval, že už se bude ochoten otevírat před lidmi i s rizikem, že o ně jednoho dne přijde. Vracíme se k němu o několik let později, knírek je opět na svém místě a Poirot žije dál sám, v důchodu, izolovanější než kdykoliv dřív. Jde o jeden z otravných, ale nevyhnutelných aspektů serializované fikce. Přes všechna poučení, jež s hrdiny prožíváme, je potřeba u dalšího dobrodružství začít takřka v bodě nula. Poirot nemůže být trvale vyléčen z ješitnosti, malichernosti ani válečných traumat, protože by nebylo podnětné trávit čas se spraveným protagonistou, jenž dělá už jen správná rozhodnutí.

Na místě Poirot samozřejmě zjistí, že za smrtí mladé ženy je spletitá síť vztahů, křivd a nevyřízených účtů. Každý z hostů je něčím podezřelý, ještě než se vůbec něco stane. To vše korunuje velmi přesvědčivý výkon Reynoldsové během vyvolávání duchů. Poirot rychle odhaluje, že své vystoupení podtrhává eskamotérskými triky, zároveň je ale svědkem úkazů, jež nedokáže vysvětlit. Je snad možné, že na pozadí šarády běsní opravdoví mrtví? Po odbití půlnoci se dočkáme první vraždy a Poirot se rozhodne, že na celý dům uvalí karanténu, než přijde na to, co se přesně děje. A během toho bude další zkoušce podrobena jeho sebedůvěra a hrdá racionalita.

Jiná otázka je, jestli z onoho zážitku něco v člověku zůstane, ale to by neměla být jediná podmínka pro legitimitu díla. Detektivky Agathy Christie byly spotřební, komerční literatura, jejich smyslem je bavit. Stejně tak je tato adaptace v první řadě zábavný film, který strhne na nezbytně nutnou dobu. Jaká škoda, že se Branaghovi nedaří vyhrát zájem veřejnosti. Dá se spekulovat o tom, že detektivka je tak bohatě zastoupená v televizi, že lidé necítí potřebu vyrazit na ni do kina. Je jasné, že se do popkultury nezapíše stejně silně jako verze s Davidem Suchetem a s Branaghovým Poirotem se nejspíš setkáváme opravdu naposledy.