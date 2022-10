Recenze: Sérioví vrazi jako celebrity? Seriál o Dahmerovi to zkouší jinak

Jakkoli to může znít provokativně, Monstrum tím dosahuje demytizace Dahmera jako ultimátního zla a přízraku. Seriál na něj nahlíží jako na člověka, který kolem sebe nemá jen zmar. Nesmírně působivá a podstatná je otcovská a rodinná linka, která ukazuje snahu Jeffreyho blízkých zbloudilému synovi pomoci najít svoje místo ve světě. Vztah Dahmera a jeho otce má bez nadsázky dojemné a silné lidské momenty. Odhaluje i to, že veškeré jednoduché odpovědi na otázku „Proč to udělal?“ říkají více o respondentovi než o samotném monstru. Seriál rozkrývá celou řadu různých faktorů, které se sčítají až do finální katastrofy.