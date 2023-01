Rodinné prokletí? Život Elvisovy dcery skončil příliš brzy, stejně jako ten jeho

Světová média v pátek zaplnily zprávy o úmrtí zpěvačky Lisy Marie Presleyové, jediné dcery „krále rock ‚n‘ rollu“ Elvise Presleyho. Zemřela poté, co se jí zastavilo srdce a lékaři jí už nedokázali pomoci.

Lisa Marie Presleyová šla celý život ve šlépějích svého otce. Stejně jako on se i ona rozhodla vstoupit do světa hudebního průmyslu a stát se zpěvačkou. A i její život nakonec, stejně jako Elvisův, předčasně skončil. Dožila se pouhých 54 let, o 12 let více než její otec.

Jak sama Presleyová loni popsala v rozhovoru pro časopis People, její život byl od začátku až do konce protkán smrtí, zármutkem a ztrátou.

A stejnými slovy je možné charakterizovat i rodinnou historii Presleyových, kteří si v pátek k řadě tragických ztrát přičetli jednu další.

Lisa Marie Presleyová se narodila roku 1968 jako dcera Elvise Presleyho a jeho tehdejší manželky Priscilly. Manželství rodičů však příliš dlouho nevydrželo. Když jí byly pouhé čtyři roky, pár se rozvedl.

Další rána přišla, když bylo Lise Marii devět let. Její slavný otec zemřel. Deník The New York Times připomíná, že dvojice spolu měla velmi blízký vztah. Jeho vřelost ilustruje gesty, která Elvis ke své dceři směřoval. Když si například malá Lisa Maria otci postěžovala na to, že nikdy neviděla sníh, otec ji ihned vzal na výlet do státu Idaho. Na počest své dcery také pojmenoval své soukromé letadlo „Lisa Marie“.

Zář reflektorů se ze života Lisy Marie nevytratila ani po smrti hvězdného otce. „Princezna rock ‚n‘ rollu“ se stala dědičkou Presleyho impéria a majitelkou memphiského domu Graceland, který byl Elvisovým sídlem a stal se oblíbenou turistickou destinací.

„Chvíli jsem měla opravdu sebedestruktivní období,“ popisovala Lisa Marie pro LA Times své dospívání, které charakterizovalo nezvladatelné chování, experimentování s drogami i následný pobyt v internátní škole. „Do školy jsem nikdy nezapadla. Neměla jsem žádný směr.“

I přesto, že byla celebritou už jen díky svému příjmení, rozhodla se ve světe showbyznysu prorazit na vlastní pěst. V roce 2003 vydala debutové album To Whom It May Concern, které se umístilo na předních příčkách tehdejších žebříčků.

Čtyři rozvody a úmrtí syna

Pozornost médií Presleyová přitáhla také výběrem hvězdných partnerů.

V roce 1988 si vzala svého prvního muže, muzikanta Dannyho Keougha, se kterým měla dvě děti. Necelých dvacet dní po jejich rozvodu v roce 1994 se provdala znovu. A to za jednu z největších ikon popové hudby Michaela Jacksona. Vydrželi spolu dva roky.

V roce 2002 se provdala za amerického herce Nicholase Cage, mimochodem velkého fanouška Elvise Presleyho. O čtyři měsíce později požádal Cage o rozvod.

Naposledy se provdala v 2006 za svého kytaristu a hudebního producenta Michaela Lockwooda, se kterým nakonec měla dvě dcery. V roce 2021 se pár rozvedl.

V posledních letech života se Presleyová vypořádávala s jednou ze svých největších životních tragédií. Její druhorozený syn Benjamin Keough spáchal v červenci roku 2020 sebevraždu. Bylo mu tehdy pouhých sedmadvacet let.

Ztráta syna Lisu Marii silně zasáhla. Dlouhé měsíce se neobjevovala na veřejnosti. Vidět se nechala až loni v létě, kdy po boku své matky a dcer dorazila na promítání filmu Elvis, který vypráví životní příběh jejího otce.

„Život můj a mých tří dcer, jak jsme ho znali, se smrtí Benjamina zcela rozpadl a zničil. Žijeme v tom každý den," napsala Lisa Marie Presleyová koncem srpna v eseji pro server People. „Navzdory tomu, o čem nás chtějí někteří lidé nebo naše kultura přesvědčit, zármutek je něco, co si s sebou nesete po zbytek života. Nepřenesete se přes to, nepřenesete se přes to, tečka."

„Život můj a mých tří dcer, jak jsme ho znali, se smrtí Benjamina zcela rozpadl a zničil. Žijeme v tom každý den,“ napsala Lisa Marie Presleyová koncem srpna v eseji pro server People. „Navzdory tomu, o čem nás chtějí někteří lidé nebo naše kultura přesvědčit, zármutek je něco, co si s sebou nesete po zbytek života. Nepřenesete se přes to, nepřenesete se přes to, tečka.“

Několik měsíců na to sama zemřela a rodina Presleyových se opět ponořila do smutku.

Prokletí rodiny Presleyových?

Lisa Marie Presleyová není jedinou členkou rodiny, která zemřela náhle kvůli problémům se srdcem. Elvis Presley podlehl srdečnímu infarktu v roce 1977, tehdy mu bylo pouhých 42 let. Selhání srdce v brzkém věku nepřežila ani Elvisova matka Gladys Presleyová, která se dožila 46 let.

Kvůli srdečním a plicním komplikacích zemřeli ve věku okolo čtyřiceti let i tři Gladysini bratři, stojí v nedávno vydané Elvisově biografii s názvem Elvis: Předurčen zemřít, jejíž autorkou je mladá historička Sally Hoedelová.

Podle Hoedelové mohla být předčasná úmrtí v rodině Presleyových zapříčiněna genetickou vadou, která vznikla, když Elvisovi prarodiče, kteří byli bratrancem a sestřenicí, počali dítě. V rozhovoru z minulého léta autorka podle serveru Daily Mail zmiňuje, že když ranné úmrtí postihlo i Elvise, nemohlo se jednat o náhodu.