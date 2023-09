Rozloučení s Yvonne Přenosilovou. Sbohem dali Neckář, Janda i Burešová

Přenosilová v začátcích hudební kariéry mimo jiné zpívala se skupinou Olympic a už v 16 letech v roce 1964 získala úspěch s českou verzí písničky I’m Sorry z repertoáru Brendy Leeové, nazvanou textařem Jiřím Štaidlem Roň slzy. Následovaly hity jako Boty proti lásce, Tak prázdná, Loutka na provázku či Sklípek, v nichž vynikl její dravý a syrový pěvecký projev.

Už záhy po úspěšných hudebních začátcích zasáhla do jejího života okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Přenosilová podepsala v červnu 1968 dokument Dva tisíce slov, ale v srpnu téhož roku místo demokratičtějších poměrů, k nimž manifest vyzýval, začala invaze sovětských vojsk. Jen šest dní poté Přenosilová odešla do emigrace. Zamířila do Rakouska, ale nakonec se usadila v Mnichově. Pracovala jako letištní pozemní stevardka a v zahraničí vystoupila už jen na několika koncertech pod jménem Silová.