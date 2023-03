Seriál Sex O’Clock je jako dospělý se zaraženou pubertou. Z gayů dělá exoty

Jeho problémem tedy nebude vnitřní nejistota, podle prvních tří dílů Sex O’Clock se nezdá, že by chtěl seriál hlouběji vykreslovat charaktery a vztahy mezi nimi. Přináší hlavně rozpustilou zábavu. Trochu víc než Sex Education, které je hluboko ponořené v tom, jak sex souvisí s našimi vztahy a sebepojetím, připomíná nový český seriál o dekády starší americké komedie o tom, jak „zasunout“. Ty v Česku nejlíp napodobili Snowboarďáci s Kotkem a Mádlem.

Ve snaze přinést českému publiku něco o mladých je tedy Sex O’Clock trochu zpožděné a působí v kontextu dnešního zahraničního, často velmi citlivě pojatého seriálového obsahu jako dospělý, který má zaraženou pubertu. A to i ve srovnání s webseriály České televize Pět let a TBH. Adam a jeho kamarádi se nám představují jako trojice, která v dívčí šatně tajně nainstaluje telefon, aby mohla během hodiny sledovat, jak se spolužačky převlékají, a zjistit, jestli má jedna z nich umělá prsa. Taková zápletka by se v seriálech typu Sex Education, americké Euforii nebo v některém ze skvělých severských seriálů pro mladé objevila už jedině s rámováním téhle zábavy jako sexuálního obtěžování. Natáčet si někoho, jak se svléká, je prasárna, která může ubližovat, ne legrace.