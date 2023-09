V říjnu opět rozsvítí Prahu. Co čekat od letošního Signal Festivalu

Po minulém roce, kdy proběhl jubilejní desátý ročník, se v Praze opět představí festival světla Signal Festival. Každoročně přiláká do centra hlavního města statisíce návštěvníků. Co si pro nás pořadatelé připravili letos?

Jedenáctý ročník Signal Festivalu proběhne v Praze od čtvrtka 12. října do neděle 15. října 2023 od 19 hodin do půlnoci.

První trasa se nazývá Centrum, ta návštěvníky provede například přes Staroměstské náměstí, Ovocný trh, náměstí Republiky či Senovážné náměstí. Na druhé trase Karlín/Holešovice se podíváme například k Muzeu, do Kasáren Karlín, k centrále Kooperativy nebo do holešovické tržnice.

Experimentální filmový projekt s názvem The Grief of Misfit Cathedrals (Smutek opuštěných katedrál) připravilo studio Lunchmeat, výstava začíná 12. října 2023 jako součást Signal Festivalu a pokračuje až do 14. ledna 2024.

Vstupenky na Signal Festival lze zakoupit ve dvou variantách – Signal Plus a Signal VIP. Signal Plus zahrnuje například sedm exkluzivních instalací v rámci galerijní zóny. Vstupenka Signal VIP nabízí to stejné jako Signal Plus, ale bez čekání ve frontách a budete mít vstup o hodinu dříve s welcome drinkem na vybraných místech. Většina programu festivalu je stále zdarma.