Dvořákova hudba v Praze vizuálně ožila díky umělé inteligenci

Jeho nejviditelnější součástí je velkoformátové audiovizuální dílo na motivy tvorby skladatele Antonína Dvořáka, vystavené na velké kostce před Rudolfinem. Vytvořil ho Refik Anadol, uznávaný umělec tureckého původu žijící v Los Angeles. Na náměstí Jana Palacha bude k vidění od 8. do 13. září 2023, denně od 10 do 22 hodin.

Uhrančivá 3D videosekvence se odehrává na displeji velkém deset krát deset metrů. Podobně jako jiná Anadolova díla má tendenci diváka pohltit a působí jako pohyblivý obraz, který se snaží uniknout ze svého rámu. I díky podmanivému zvuku se do něj pozorovatel zdánlivě ponoří, proto se řadí k takzvanému imerzivnímu umění.

Na základě výsledných algoritmů vytvořili zvukovou stopu, která je novou interpretací skladatelovy tvorby – uměleckou představou, jak by Dvořák mohl snít v době strojového učení. „Naším záměrem nikdy nebylo vytvořit dalšího Dvořáka. Je to legendární skladatel, který změnil dějiny hudby v Praze, New Yorku i na celém světě. S využitím síly umělé inteligence a dat jsme dokázali vytvořit zvukovou kompozici založenou na Dvořákových skladbách, aniž bychom napodobovali jeho neuvěřitelný odkaz,“ vysvětluje Refik Anadol. K tomu se přidaly i sekvence vycházející z Dvořákových portrétů.