Sir na odchodu. Devadesátiletá hvězda světové kinematografie míří na penzi

Konec jedné filmové éry. „Pořád říkám, že půjdu do důchodu. No tak teď už jdu,“ uvedl pro stanici BBC Radio 4 britský legendární herec Michael Caine.

„Dostal jsem scénář, podíval jsem se na něj a pak jsem udělal něco, co jsem nikdy předtím neudělal. Spočítal jsem, kolik v něm mám stran (dialogů) v porovnání s počtem stránek ve scénáři… A bylo to 15 ve scénáři, který měl 99 stran… To se počítá jako malá role, to dělat nebudu. Tak jsem odešel do důchodu,“ popsal dále.