Takhle vypadá hollywoodský narcismus. Babylon je opulentní propadák

Dobře, ale to pořád nezodpovídá otázku, o co v tom filmu vlastně půjde? A proč se to jmenuje Babylon? A proč to má přes tři hodiny? Film usilující o návratnost tak velké investice musí umět tyto otázky zodpovědět. Masové publikum nepřijde na „oslavu kinematografie“, a když, vybere si Fabelmanovi od Spielberga, protože u nich se jde alespoň chytit mnohem slavnějšího jména.