Tarantino natočí svůj poslední snímek. Má být o filmové kritičce

Podle webu The Hollywood Reporter dokončil Tarantino scénář s názvem The Movie Critic (Filmová kritička), natáčení by mělo začít v druhé polovině roku.

Média spekulují, že The Movie Critic by se měl odehrávat v sedmdesátých letech 20. století v Los Angeles a pojednávat o Pauline Kael, filmové kritičce, spisovatelce a esejistce „známé pro své bojovné hádky s editory, ale i filmaři,“ píše The Hollywood Reporter.

Server Indiewire doplňuje, že Tarantino je velký obdivovatel Pauline Kael, ženy, která stála u zrodu takzvaného Nového Hollywoodu, éry mezi šedesátými a osmdesátými lety, kdy filmový průmysl ovládly originální režisérské osobnosti od Woodyho Allena až po Ridleyho Scotta.

Tarantino natočil devět snímků, The Hollywood Reporter připomíná, že desátým snímkem by režisér rád ukončil kariéru. „Chtěl bych včas přestat. Režiséři se s postupem věku nelepší. Nejhorší snímky v jejich filmografii jsou většinou ty čtyři poslední. Já jsem svou filmografií posedlý, jeden špatný film po**** tři dobré. Nechci takovou tu špatnou, zastaralou komedii ve své filmografii, takový ten film, o kterém si lidé říkají — Ajaj, on si myslí, že jsme pořád 20 let zpátky. Když režiséři začínají být zastaralí, není to hezké,“ cituje The Hollywood Reporter Tarantinův rozhovor pro magazín Playboy z roku 2012.