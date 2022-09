Trier, Iñárritu i Field. Jaké jsou novinky elitních filmařů?

Všechny oblíbené elementy jsou na místě, Trier je aktualizuje minimálně. Helmer vedle nacionalismu přináší i vyhlášenou švédskou genderovou korektnost, místo sanitky duchů děsí zaměstnance Království démonický vrtulník. Člověk si samozřejmě stále omílá v hlavě otázku, zda „oprášené to samé“ není po čtvrtstoletí čekání málo, ale Trier má naštěstí dost žluči a citu pro dobrý casting, aby Království i potřetí nabídlo dostatečně vydatný pobyt v Nemocnici na kraji racionality. To, že se jede hlavně na nostalgické výpary, se ale třetí sezóně Království odpárat nedá.

Tár je triumfem pomalosti a pečlivě budované tenze, který svým důrazem na precizní vyobrazení hlavní postavy a netendenční perspektivou připomene třeba poslední filmy Paula Schradera. Jeho jediným nedostatkem je to, že po bezmála třech hodinách vyzní závěrečné tóny v něčem málo důrazně a poněkud modelově. To ale nic nemění na tom, že Tár, která by do českých kin měla přijít v únoru 2023, představuje jeden z filmových vrcholů sezóny.