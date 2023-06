Třikrát vyprodaný Eden. Novinář vysvětluje, jak Ztracený změnil historii koncertů

Přemýšlím, jestli je v českém prostředí další meta, kam by se po třech vyprodaných Edenech mohl vydat. Snad jen několikrát vyprodaná letňanská pláň. Pokud je natolik ambiciózní, že by svou fanouškovskou základnu dostal opravdu do londýnského Wembley, tak je to podle mě velmi ambiciózní. Marek Ztracený není typ zpěváka, který by měl renomé v zahraničí. Nedovedu si představit, co to může znamenat. Zprávy na jeho koncertech ale zatím vždy odkazovaly na něco, co se pak stalo. Uvidíme.