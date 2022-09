Woody Allen ohlásil konec kariéry

Poslední roky jeho uměleckého života provázejí problémy. Zejména kauza sexuálního zneužívání dcery Dylan Farrow, která si vysloužila i dokumentární sérii Allen vs. Farrow.

Americký režisér právě v Evropě natáčí svůj poslední, francouzsky mluvený snímek, který by měl mít podobnou atmosféru jako Match Point: Hra osudu, tedy slovy Allena -„svého druhu jedovatý, romantický thriller“.

Server dodává, že Amazon Studios odmítlo uvést Allenův předchozí snímek A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku), protože Allen údajně snímek sabotoval svými komentáři kolem obvinění ze sexuálního zneužívání své dcery Dylan Farrow. Allen Amazon Studios zažaloval, došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Světové uvedení snímku se výrazně zpozdilo.