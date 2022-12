Zemřel zpěvák Terry Hall

Ve věku 63 let zemřel frontman britské ska kapely The Specials Terry Hall. Skupina o tom informovala v prohlášení zveřejněném v pondělí na Facebooku .

Hall se narodil v roce 1959 v anglickém Coventry a koncem 70. let se proslavil ve skupině The Specials. V roce 1981 se jejich skladba Ghost Town na několik měsíců dostala do čela britské hitparády. Poté kapelu spolu s muzikanty Nevillem Staplem a Lynvalem Goldingem opustil a založil skupinu Fun Boy Three.