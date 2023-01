Zemřel Petr Hošek z Plexis, veterán českého punku

Hošek byl výraznou postavou tuzemské punkové scény. Působil také ve skupinách Do řady!, Michael’s Uncle nebo Svatý Vincent. O jeho širokém hudebním rozptylu svědčí i projekt Maradona Jazz či vystupování v roli dýdžeje jako DJ Mucho. Zaujal ho především latinskoamerický jazz.

„Díky za ten rok po tvém boku na pódiu. Bylo to neskutečně krásné a intenzivní. Ať se ti líbí v punkovém nebi, Péťo,“ napsal dnes na svůj facebook baskytarista Vlasta Zahradník.

Hošek s Plexis svůj svět vždy prezentoval jako jeden velký mejdan. Vypovídá o tom i jejich největší hit Svět jsou bary (v originále Pet Sematary od Ramones). „Tak to prostě je. Pro mě je punk především zábava, můj styl života nepředstavuje být permanentně naštvaný. Vyjádřil bych to heslem: Sere mě bejt nasranej,“ uvedl před časem.

Přes svou spíše veselou image si Plexis prošli i složitým obdobím drogové závislosti, o které zpívají na desce White Killer z roku 1992. „Celá kapela si v minulosti potykala s tvrdšími drogami, naštěstí se z toho mně osobně podařilo před pádem do propasti vymanit, ale nebyla to žádná legrace a nestojí to za to,“ uvedl Hošek s poukazem na bývalého kytaristu Plexis Johnyho Jukla, který byl zatčen a obviněn z výroby heroinu.