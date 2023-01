Zemřela herečka Gina Lollobrigida, Mona Lisa 20. století

Gina Lollobrigida se narodila 4. července roku 1927 do rodiny nábytkáře. Jako náctiletá se věnovala modelingu a bodovala i v soutěžích krásy – vyhrála Miss Řím a v roce 1947 skončila na stupních vítězek Miss Itálie. V přihlášce do soutěže napsala, že má herecký talent, ale chtěla by se věnovat něčemu serióznímu, uvádí britský deník The Guardian.