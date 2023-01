Nejpodivnější nádraží světa stojí pod kupolí, ve skále nebo na útesu

Od vzniku železnice patří nádraží k nejvýstavnějším budovám ve městech i na venkově. Mají být nejen užitečná, ale sloužit i jako reprezentativní vstupy do města a orientační body. Architekti proto při jejich navrhování často dostávají možnost popustit uzdu fantazii a cestující ohromit. Dopravní terminál se pak může stát i neobvyklou atrakcí.

Někdy navíc na nádraží a železniční zastávce nebývá právě nejvíc místa. Což stejně jako o zastavěných oblastech platí i o volné přírodě. Omezené podmínky proto někdy vedou k budování kuriózních vlakových stanic, které už jen svým umístěním vyvolávají úžas. A co teprve, když zapracuje náhoda či kouzlo nechtěného? Výsledek může překvapit i pobavit.

Historie madridské stanice Atocha, nejrušnější ve Španělsku, sahá do půlky 19. století. Původní hlavní nádražní halu v eklektickém historizujícím stylu, zprovozněnou roku 1892, navrhl španělský inženýr a architekt Alberto de Palacio, žák Gustava Eiffela. Přesně 100 let poté však kvůli zvýšení přepravních kapacit a lepšímu propojení tratí změnila účel.

To není středověký hrad, ale nádraží Lahore Junction v pákistánském Láhauru.

Při pohledu z dálky se může zdát, že v srdci paňdžábského hlavního města Láhauru stojí středověký hrad evropského typu. Je to však nádraží ve stylu anglo-indické architektury, v níž se mísí neogotika s islámskými prvky.

Stanici z lícových cihel, ze které vyčnívá několik věží, navrhl inženýr William Burton. Stavěla se na přelomu 50. a 60. let 19. století. I když se tehdy v Paňdžábu třeba železniční mosty opevňovaly jako strategické body, nádraží dostalo charakter pevnosti zřejmě jen jako dekoraci.

Smutným mementem zašlé slávy je i bývalé hlavní nádraží Michigan Central Station. Architekti firem Reed and Stem a Warren and Wetmore jej postavili v roce 1914 v historizujícím eklektickém stylu inspirovaném ve Francii. Dominuje mu třináctipodlažní kancelářská budova, která se po uzavření provozu nádraží v roce 1988 stala jedním z hlavních symbolů úpadku města.

Istanbulské nádraží Haydarpaşa vypadá na první pohled celkem obyčejně. Má však dosti netypické umístění – ze tří stran ho obklopuje voda. Stojí na velkém přístavním molu při ústí Bosporu do Marmarského moře.

Před uzavřením v roce 2012 to bylo nejrušnější nádraží v Turecku, poté však jeho kusé koleje ztratily atraktivitu kvůli výstavbě nových vysokorychlostních tratí. Budova z roku 1908 ve stylu německého neoklasicismu od architektů Otto Rittera a Helmuta Conua prochází rekonstrukcí, v blízké budoucnosti se chystá obnovení provozu.

Stanice Okuōikojō v prefektuře Šizuoka je vlastně jen zastávka s přístřeškem. Na kráse jí to ale neubírá.

Stanice Okuōikojō v prefektuře Šizuoka se nepyšní žádnou velkou stavbou, je to vlastně jen zastávka s přístřeškem. Neobvyklé je však prostředí, do něhož ji Japonci v roce 1990 umístili.

Nachází se na útesu nad nagašimskou přehradou mezi dvěma železničními mosty a společnost jí dělá jediná budova – dřevostavba v tradičním stylu s čajovnou a malou japonskou zahradou. Místu, na které se dá po úzké lávce na jednom z mostů dostat i pěšky, to propůjčuje mimořádné kouzlo. Druhý most ústí do tunelu.