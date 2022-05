V Česku je více než desítka šikmých věží. Jedna zahanbí i slavnou Pisu

Statici nadšení nejsou, milovníci kuriozit jásají. Stačí drobná odchylka od osy a jinak obyčejná věž může přitahovat pozornost – když řada šikmých věží včetně známé italské zvonice by svou krásou oslňovala i jinak. Důvody pro náklon jsou různé: od nestabilního podloží přes konstrukční vady až k výbuchům či dolování. Každopádně tak zvonice či hlásky nikdo nestavěl schválně.

První stavba v našem seznamu je spíš takový bonus. Nakloněná je totiž celá budova a v oficiálních žebříčcích šikmých věží by asi neuspěla. Věž jí však dominuje a náklon je opravdu extrémní. Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné, známý z románové trilogie Karin Lednické, se naklání od osy o 6,8 stupně, což u výšky necelých sedmi metrů dělá odchylku 80 centimetrů.

Zřícenina hradu Michalovice u Mladé Boleslavi stojí na skále nad údolím Jizery. Nejvíc ční nad terén válcová věž Putna, sloužící jako rozhledna. Pověsti praví, že věž poškodili hledači pokladů v 19. století. Dle archeologů a historiků to však bylo dříve a stavbu zřejmě roztrhl výbuch střelného prachu.

O náklonu 23metrové věže Seznam Zprávy objevily dvě verze údajů a obě z Putny dělají českého rekordmana. Pravděpodobněji vypadá odchylka 7,5 procenta, v přepočtu 4,3 stupně, a 173 centimetrů. Tím Putna překonává i náklon zvonice v Pise. Druhý, neověřený údaj od památkářů však uvádí sklon 7,5 stupně, což by mohlo z věže udělat dokonce tu nejšikmější na světě. Nabízí se to jako výzva pro Mladoboleslavské, aby si svou raritu přeměřili.

O věži barokně-klasicistního kostela na Znojemsku se traduje, že má největší vychýlení na metr v Česku. Ve srovnání s hradem Michalovice to však zřejmě není pravda. Odchylka od osy zvonice v Horních Dunajovicích asi není přesně změřená, ale při špičce věže je prý větší než metr. To by při její výšce 26 metrů dělalo sklon 2,2 stupně nebo o něco málo více. O důvodech naklonění se prameny nezmiňují, ale kostel byl značně poničený za třicetileté války.