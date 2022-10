Za vínem do krásného prostředí. To nejlepší z české vinařské architektury

Nová architektura láká k návštěvě a k posezení s výhledem na vinice a do krajiny. Odráží se v ní i modernizace technologií, která zvyšuje kvalitu nápojů. Vinaři jí reagují i na bohatnoucí klientelu, která je zvyklá na současný design. Ten ostatně milovníci vína často hledají i u prodejen či vináren v obcích a městech. Podobně se modernizují i některé sklípky a vinařství umístěné v historické zástavbě.

Jedno z největších moravských vinařství má od předloňska nové sídlo. Do vinice U Hájku v Dobšicích u Znojma ho zasadilo architektonické studio Chybik + Kristof. Aby budova moc nezasáhla do krajiny, architekti ji rozdělili na tři části. Prolínají se a odstupňování jejich rozdílné výšky kopíruje mírný svah vinohradu.

Vinařství Lahofer loni postoupilo do finále prestižní soutěže o nejlepší nemovitosti světa ve francouzském Cannes.

Dvě vyšší slouží výrobě, třetí funguje jako návštěvnické a administrativní centrum. Strop interiéru nejnižšího traktu podpírají betonová žebra tvarovaná do oblouku, což odkazuje na tradiční sklepní klenby. Rozestupy žeber odpovídají viničním řádkům. Celá jižní stěna je prosklená a plochá střecha postupně přechází do oblouku. Jako umělá terénní vlna tak tvoří podklad pro venkovní amfiteátr s vyhlídkovou plošinou.

Nadzemní část stavby s reprezentativními a společenskými prostorami tvoří síť sloupů, které po celém obvodu předstupují před stěny proskleného pavilonu z rezivějícího cortenu. Klasicismus je však redukovaný do minimalistické formy. V podzemí budovu rozšiřují do větší plochy dvě patra se zpracovatelským provozem.

Architekti z kanceláře Collarch dostali za úkol rekonstrukci přízemí a sklepení historického domu v pražském Karlíně. Interiéry poznamenané zásahy z různých dob restaurovali a přidali do nich novou vrstvu. Přízemí vinárny se spíše denním provozem ladili do převládající šedobílé patiny. Suterénu dali večerní šedočerný podtón kombinovaný s režnými cihlami, kamenem a dřevem.

Střešní terasa novostavby na dvoře Vinařství Nešetřil nabízí výhled do sousední kapucínské zahrady.

Vinařství Nešetřil si pro své sídlo vybralo renesanční dům na znojemském centrálním náměstí. Do poměrně úzké budovy měli architekti z kanceláře ORA vměstnat výrobu, prodej, místo pro degustace, pořádání akcí a ubytování hostů. Museli proto využít každý centimetr všech úrovní domu včetně sklepů, navazujících na znojemské podzemí.

Bělostné fasády ozvláštňují nepravidelně rozmístěné luxfery, které uvnitř fungují jako bodové reflektory. Důvodem pro jejich použití byl nápad promítnout do stavby i typický stavební prvek z dob socialismu.

Technickou halu ze 70. let minulého století upravili do podoby bílé kostky, z níž zachovali jen venkovní zdi jako skořepinu, a osadili ji novými okny. Posezení umístili do tmavé vestavby, k jejíž členitosti i tvarování autory inspirovaly tradiční rozvětvené vinné sklepy.