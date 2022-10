Genetické testování odhalilo mutaci, která by jinak ženu mohla stát život

Můžete si nechat udělat i „rekreační“ testy DNA, které jsou ale zpoplatněny. V prvé řadě mohou pomoci odhalit predispozice k různým onemocněním. Pokud vám třeba vyjde, že máte v genech zapsané vyšší riziko srdečně-cévních onemocnění, můžete se pak lépe soustředit na prevenci, případně vzít výsledek ke svému lékaři a konzultovat to s ním. „Někteří lékaři tyto výsledky uvítají, jiní nevědí, jak s nimi pracovat. Je to různé,“ říká genetička Michaela Šišková.

Rovnou přidává příběh se šťastným koncem. Paní z genetického testování zjistila, že má mutaci faktor V Leiden, což je mutace spojená s vyšší srážlivostí krve. Bylo to asi měsíc před tím, než měla jít na operaci. Informaci předala svému lékaři, který pacientku poslal na další vyšetření na hematologii. Tady se mutace potvrdila.

Sraženina se sice během operace objevila, ale protože lékaři o riziku věděli a řešili ho včas, byla malá a bez komplikací. „Když se paní probudila, první slova, která jí paní doktorka řekla, byla, že chvála bohu, že se vědělo o tomto riziku, jinak by tam spolu už asi nemluvily,“ vypráví genetička.

A co vyčetla genetička ze svého testu, že jí to změnilo život? Co dalšího můžete z testu DNA zjistit?