K tragédii stačilo tehdy tak málo. Chvilka nepozornosti a zemřelo 31 lidí

Z nevyjasněných důvodů vyjel 14. listopadu večer osobní vlak ze stanice Stéblová, aniž by počkal na křižování s vlakem v opačném směru. Byla hustá mlha a průvodčí zahlédl záblesk zeleného světla, domníval se, že to je signál od výpravčího. Vlak se rozjel, přestože svítila červená, přestože vlak z protisměru do stanice nepřijel. „Záblesk zeleného světla“ zůstává záhadou. Není pravděpodobné, že by si průvodčí vymýšlel. V tom případě by se pokoušel o sebevraždu a masovou vraždu. Vlaky se srazily asi jeden a půl kilometru od stanice Stéblová.