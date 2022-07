Krutý osud Haiti: Nejchudší země světa financovala francouzské banky

Teprve před několika týdny se svět dozvěděl detaily o tom, proč jedinečná haitská revoluce zkrachovala. List The New York Times podrobně zmapoval ekonomické důvody, které vedly k tomu, že Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě. Zemí sužovanou korupcí, diktaturou, krutostí, zvůlí a beznadějí.

A jisté je i to, že se v roce 1791 postavil do čela povstání otroků. Francie svrhla krále a revolucionáři mluvili o lidských právech. Na Saint-Domingue se v lese sešlo 200 zotročených černochů a vzali kolonisty za slovo.

Novináři z New York Times ve spolupráci s ekonomy a historiky spočítali, že Haiti Francii zaplatila 560 milionů dolarů v dnešní hodnotě. A že pokud by tyto peníze zůstaly na Haiti a země je mohla použít na investice, přineslo by jí to minimálně 21 miliard dolarů.