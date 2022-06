Záhadná mánie středověké Evropy: Tanec jako nejpodivnější utrpení

Největší epidemie „tanečního moru“ ve středověké Evropě začala v Cáchách. 24. června 1374 se v ulicích města pustily do tance desítky a později možná i stovky lidí. Nebyl to žádný pohledný, uvolněný tanec. Lidé se svíjeli, vykřikovali, nevěděli o sobě. Tančili až do úplného vyčerpání. Někteří zemřeli. Dodnes nemají historici a psychologové jednoznačnou odpověď, co se těm lidem vlastně stalo.