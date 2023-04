Kde myšlenky procházejí žaludkem. Kulinární průvodce Lipskem

Před sto lety patřilo prosperující Lipsko k nejbohatších a nejslavnějším evropským městům. Tiskly se zde knihy, pořádaly se slavné veletrhy a do města přijížděla ekonomická, intelektuální i hudební elita z celého světa. Jeden příklad za všechny: právě zde se roku 1876 seznámil mladý filozof a budoucí politik Tomáš Masaryk se svou ženou Charlottou, která sem přijela až z New Yorku, aby se zde učila hře na klavír u slavné skladatelky Clary Schumannové.

Dnes je všechno jinak. Lipsko se nadechuje k novému životu a vedle zajímavé industriální architektury láká i na další atrakce, které zpříjemňují život ve městě – ať už to jsou rozlehlé lužní lesy mezi západní a jižní částí města, krásná řeka s vodními kanály či nekonečné parky.

Na vzestupu je také místní gastronomie, která se v posledních letech vyvíjí téměř raketovým tempem. O tom svědčí i počet prestižních michelinských hvězd. Zatímco dvakrát větší Praha má v současné době jen dvě restaurace s hvězdou, v Lipsku jich najdete hned pět. My se však zaměříme na moderní podniky, které překvapí zajímavým konceptem a potěší příjemnou atmosférou a kreativní kuchyní za normální ceny.

Ale teď už k našim favoritům. Tím prvním je inspirativní restaurace Pilot, umístěná na rušné třídě Gottschedstrasse, kde sídlí řada dalších podniků, třeba oblíbená pizzerie s vtipným názvem 60 sekund do Neapole. Tak dlouho trvá, než udělají pizzu. Ale zpátky k Pilotu, který je vlastně velkým divadelním barem, neboť sídlí v budově jednoho z největších lipských divadel.

Potěší interiér s nábytkem ze sedmdesátých let, který podtrhuje lehce bohémskou, uměleckou atmosféru. A přesně do toho zapadá také koncept moderní německé kuchyně přetavené do moderní podoby. Na talířích se objevují běžné suroviny v pestrých kombinacích, třeba v bylinkách marinovaný mates se podává s pečenou řepou, ořechy, kozím sýrem a starou odrůdou pšenice dvojzrnky. Z hlavních pokrmů lze doporučit jarní kuřátko s fenyklem či pečenou zimní zeleninu s bramborovým rösti, chobotnicí, treskou a výtečnou omáčkou z mořských plodů.