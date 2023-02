Nejlepší jednohubky na světě. Vítejte ve světě španělských tapas

Na tradiční českou jednohubku se díváme poněkud s despektem. Je to taková ušmudlaná z nouze ctnost, pomazánka ze zbytků v lednici natřená na kolečka rohlíku, vhodné tak akorát k nějakému seriálu. Naopak španělské tapas, to je úplně jiná liga.

Pojďme si představit pár příkladů, abychom navnadili chuť. Do křupava osmažená bramborová kroketa plněná jemným masem z býčí oháňky pečeným s červenými paprikami. Pikantně ochucený prejt z masa z černých prasátek podávaný na koláčku z listového těsta. Vyzrálé fíky plněné pěnou z výrazného ovčího sýru. Koule z kozího sýru sypaná piniovými oříšky a zalitá lžičkou medu. Pečená kreveta obalovaná v mandlové drti. Máme pokračovat? Klidně můžeme.

Třeba by vám zachutnal malý řízeček připravený z telecího jazyka a podávaný s kopečkem limetkové aioli, tedy jakési rafinované variace majonézy. Nebo co třeba kornoutek s rokfórem, citronovou kůrou a medem či pečená paprička plněná plátkem syrové, pouze v citronu marinované bílé ryby?

Jestli se vám už sbíhají sliny, jste na tom stejně jako všichni ti, kteří pestré kolekci španělských „jednohubek“ podlehli už dávno před vámi. Pokud byste procestovali všechny španělské regiony a zaměřili se pouze na ochutnávání tapas, poznáte stovky nejrůznějších variací. Je to prostě nádherná kulinární pohádka, která Španělům slouží buď jako doprovod k podvečernímu aperitivu, nebo klidně jako plnohodnotná večeře. Stačí tucet tapas a hlad je pryč. I když chuť na další vám ještě zůstane.

Podle hojně citované historky si španělský král někdy před sto lety objednal na jihu země víno, ale protože foukalo, přikryl je číšník plátkem sušené šunky, aby se do vína nedostal písek z nedaleké pláže. A když si král poručil další sklenku, požadoval ji s tou „pokličkou“ nahoře.

Jistě, to může být pouze legenda. Důležitější je spíše životní styl Španělů. V celé zemi se večeří velmi pozdě, obvykle až kolem desáté, ale na jihu klidně i později, a večeře začínající kolem půlnoci nejsou žádnou výjimkou.

A protože večer před večeří je poměrně dlouhý, je dobré si ke skleničce vína něco zakousnout. Ať už je to pár oliv na talíři, kousek vyzrálého sýra, či několik plátků famózní šunky z černých prasátek žijících venku a krmených žaludy, která se jmenuje jamón iberico de bellota a předchází ji pověst nejlepší sušené šunky světa.

Ještě na konci minulého století o thajských specialitách nikdo nevěděl. Po obrovském úspěchu filmu Pláž, následovaném boomem masové turistiky, se ale thajská kuchyně propracovala do první desítky nejoblíbenějších kuchyní světa.

Tapas dostanete v každém baru, ale to je obvykle již zmíněný plátek šunky, pár kousků sýra, olivy či sardinky. Ovšem pak tu jsou podniky, které jsou zaměřeny na přípravu unikátních a chuťově vybroušených tapas, o nichž byla řeč na začátku našeho textu.

Každý kousek tapas je napíchnutý na špejli, což má ryze praktický důvod – když hosté chtějí platit, obsluha jednoduše spočítá počet špejlí, který vynásobí fixní cenou za jednu špejli. Prima nápad, který se postupně prosadil do mnoha zemí včetně Česka.

Zlomit prokletí tapasových barů se tedy podařilo zhruba až před deseti lety. A to díky úspěšnému „remaku“ zmíněného barcelonského podniku – neboť je někdy jednoduší nevymýšlet žádné novinky, ale prostě okopírovat to, co už někde funguje.