Nestavíte na čůrání? Zaděláváte spolucestujícím na zánět močových cest

Z toho logicky vyplývá, že zánět močových cest nechytnete ani při koupání ve špinavém rybníku nebo zaneseném bazénu – tedy za předpokladu, že ve vodě neprochladnete. Pokud je opravdu teplo, jako tomu bylo v posledních dnech, nemusíte se ani úzkostlivě převlékat do suchých plavek, jen co vylezete z vody. Nad tím jako nad prevencí by se měli lidé zamýšlet tehdy, pokud je chladněji anebo fouká vítr.

Je ale fér podotknout, že ani pánové nejsou z obliga. „Chlapci do dvou let mají více infekcí než holčičky, následně se to obrátí, a pak zase ve stáří, kdy do hry vstupuje zvětšená prostata, se to vyrovná tak půl na půl,“ vysvětluje uroložka.