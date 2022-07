Neuron Online Club: Problémy Afriky se přelévají i do Evropy

Jaká je planeta Země v roce 2022 a jaká bude za 20 let? Téma Neuron Online Clubu.Video: Nadační fond Neuron na podporu vědy

Exemplárním příkladem, jak se mění planeta Země, je podle zoologa Tomáše Jůnka Afrika. „Jasně se to ale dotýká i nás v Evropě. Od 90. let došlo v Africe k obrovskému nárůstu populace, což souvisí s migrační krizí. Klimatické změny mají za následek to, že jim jde o přežití,“ varuje v diskuzi vědců na téma Proměny planety – hrozba, nebo příležitost?