Nohy jsou základ. Za nevábný odér někdy může stres, říká podolog

Nepečovat o nohy znamená zadělávat si na malér. A to nejen estetický, ale hlavně zdravotní. Lidé často nosí obuv z málo prodyšných materiálů, čímž si pěstují prostředí ideální pro vznik bakterií a plísní. A pak stačí malá trhlinka v popraskané kůži nebo špatně zastřižený nehet, který pokožku propíchne – a brána infekci je otevřená.

Takové stříhání nehtů je přece celkem banální úkon, řeklo by se. Podolog Jaroslav Fešar z Centra péče o nohy a tělo ale klienty vyvádí z omylu: „Osmdesát procent lidí si nehty na prstech u nohou stříhá špatně. Používáme stejný systém jako u rukou, tedy dokulata. Ono se to tak dokonce kdysi učilo i v pedikérských školách, ale dneska už víme, že takhle to praktikovat nejde. U rukou totiž není nehet obklopen kožními valy jako u nohou, takže zastřihávání dokulata nevadí. Nehet na noze se však v těch valech může ztratit,“ říká odborník v podcastu MUDr.ování. Jak dodává, nehet může kvůli tomu vrůst, což způsobí všemožné komplikace.