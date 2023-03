Ochutnejte michelinskou hvězdu. Brzy už tady možná nebudou

Už sto let je michelinská hvězda, případně dvě nebo tři, symbolem velkolepého gastronomického zážitku. A zatímco v tradičních baštách gastronomie, jako je Paříž, Londýn či New York, počítají hvězdy na desítky až stovky, v případě Česka, respektive Prahy, se michelinští komisaři nikdy moc nepředali. Na hvězdu zde dosáhly pouhé čtyři restaurace, z nichž dvě už nějaký ten pátek nefungují.

A před několika týdny prosákla do médií zpráva, že Michelin chce po státu příspěvek deset milionů korun. Pokud ho dostane, bude pokračovat s hodnocením restaurací. Pokud ne, v Česku končí a žádné další – a ani ty současné – podniky už hodnotit nebude. Rozhodnout se má zhruba do konce března, podle aktuálních informací je to stále 50 na 50. Uvidíme.

Jako první získal v Praze hvězdu italský šéfkuchař Andrea Accordi pro svou restauraci Allegro, umístěnou v hotelu Four Seasons. Stalo se tak v roce 2008 a jeho restaurace byla prvním podnikem celého „východního bloku“, kterému byla hvězda udělena (hvězdu dostal ještě v dalších dvou letech, ale pak odešel vařit do Ruska).

Tu mladší, tedy Field, založil před sedmi lety společně s manažerem Miroslavem Noskem šéfkuchař Radek Kašpárek. Rodák z Ostravy měl v té době za sebou už poměrně dlouhou a pestrou kariéru. Několik let pracoval jako zástupce šéfkuchaře v luxusní restauraci Coda na Malé Straně, poté několik let lektoroval kurzy v kuchařském studiu Ola Kala na pražských Vinohradech, jež bylo v té době považované za nejlepší školu vaření v metropoli.

Ještě se na chvíli mihl v jednom bistru v Korunní ulici, ale pak už přišel s ambiciózním projektem restaurace Field. A překvapivě velmi rychle s ní získal michelinskou hvězdu. „Když se Field otvíral, ani ve snu jsem nepomyslel na to, že dostane za rok hvězdu. Říkal jsem si, že tak do tří let bychom mohli dostat biba (michelinské označení restaurací, které nabízejí dobré jídlo za dobrou cenu, pozn. red.), ale hvězdu, to bylo nad mé sny,“ vzpomíná dnes na velké překvapení Radek Kašpárek.