Blahobyt na Rýně. Ve švýcarské Basileji se žije, pije a jí jako v ráji

Jedním z nich je tradiční masopustní karneval, možná největší v Evropě, který zde trvá několik dní a je doslova nabitý energií a zábavou. Začíná v pondělí po popeleční středě, a to už ve čtyři hodiny ráno. Veřejné osvětlení je vypnuté a celé město ponořené do tmy. Pak se ozvou bubny a trubky, zasvítí první lucerny a průvod v maskách se dá do pohybu. Neskutečný zážitek…