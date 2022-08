S lososem, nebo s lanýžem? Kreativní topinky v Českém Krumlově

Situace se změnila až letos v červnu, kdy komorní podnik dostala na starost bývalá gastronomická novinářka a šéfredaktorka Darina Křivánková, která v minulosti vedla časopisy Gurmet a FOOD. Do kuchyně ale nešla přímo od novinářského stolu, neboť už v minulosti provozovala bytovou restauraci Na faře, kde od roku 2011 pravidelně vařila večeře o mnoha chodech vždy pro tucet lidí. Takže i když není profesionální kuchařkou, rozhodně není ani amatérka. A co vymyslela v Topince?

Samozřejmě topinky, které jsou ovšem úplně jiné, než běžně známe z našich domovů a restaurací. Za první jsou připravené z kvalitního řemeslného chleba z místní pekárny. Dále nejsou smažené v oleji, jak je v restauracích obvyklé, ale chléb je jen na sucho opečený do křupava. Hlavní je ovšem to, co hosté najdou na topince, neboť každá z verzí nabízí zajímavé snoubení čistých a výrazných chutí.

Ještě zbývají tři verze. Na šumavské topince hosté nenajdou tradiční míchaná vajíčka, ale do křupava osmažené houby, česnek a tymián, naopak zdejší buržoazní topinka se podává s vajíčky a lanýžem. Posledním exemplářem je zahradní topinka s pečenou dýní, miso pastou, ostružinami a ořechy. A na podzim plánuje tým Topinky víkend zasvěcený různým druhům tataráku. To bude pro Čechy, navyklé hospodskému tataráku, velká výzva. A překvapení.

První reakce návštěvníků kreativního Bistra jsou veskrze pozitivní. V srpnu už se stihl zastavit i autor Gastromapy Lukáš Hejlík a na facebooku vysekl velkou pochvalu: „Nebylo fakt co vytknout. Koncept, design, jídlo, hudba, servis, prostě pecka. Tak pokud se chystáte, stavte se na snídani nebo popolední topinku nebo si počkejte ze snídaně na oběd, tak jak jsme to udělali my. A k tomu víno a drinky. No, mám o čem ve Velký žranici v našem pravidelným okýnku mluvit.“