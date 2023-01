Oslavy tří králů po česku: Sýr, med a klobása. A také snědený betlém

Proč si někde dávají lidé dárky 24. nebo 25. prosince a jinde až na tři krále? Který den se narodil Ježíš Kristus a bylo to v roce nula, nebo už o sedm let dříve? Byla betlémská hvězda konjunkcí dvou planet, nebo připomíná oslavy staršího kultu slunečních božstev? A víte, že v Pobeskydí chodívala jiná rázovitá trojice, která do Betléma nesla sýr, med a klobásu?