Sláva rodu! Jak Slované v Praze rituálně slavili slunovrat

Od vedlejšího grilovacího místa se sem občas zvědavě kouknou lidé pořádající piknik. Chvílemi totiž prostor rozezní ryčné troubení na dlouhý roh nebo na velikou mořskou lasturu. Přítomní muži ukazují zvědavým dětem, jak to funguje. Na kamenném kruhu ohniště leží nachystané bubínky, vedle stojí jeden veliký z vyřezávaného dřeva. Instrumenty včetně vykuřovacích bylin či velkých píšťal doplňuje sada závěsných gongů, které mají podpořit obřadní atmosféru.

Je krátce před šestou hodinou, slunce pomalu zapadá za barrandovský kopec a lidé se pomalu scházejí. Pod jedním ze stromů jsou na bílé látce položené obětiny určené nejprve předkům a pak na následnou hostinu. Vedle sezonních jahod a dalšího ovoce nebo zeleniny, ořechů, semínek a pečiva jsou tu i lahve s medovinou. „Zajímá vás, co to je?“ ptá se muž, jenž se následně představí jako Lukáš.

„Na oltáři je spousta věcí, které nám příroda dává. Jsou určené předkům a bytostem, které kolem nás jsou. Vnímám je svým tělem skrze vibrace. Věřím, že je tu něco víc, ale nedokážu to popsat hlavou,“ vypráví muž pracující v oblasti IT, jenž se ke Slovanům dostal asi před rokem a půl. Začínal například meditacemi u stromu v lese, kdy tam byl jen sám se sebou. „Budeme se teď věnovat obřadu a pak přijde chvíle, kdy si sem budeme moct sednout, něco si vzít a užít si to také,“ podotýká s tím, že je nutné se v životě také družit a radovat.