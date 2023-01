Modrý Měsíc, zatmění i meteory. Co uvidíme na noční obloze v roce 2023

Tradice přisoudila úplňkům názvy, do češtiny překládané z angličtiny. Podle encyklopedie Britannica jsou některé převzaté anglickými kolonisty od indiánů, jiné pocházejí od Keltů a středověkých obyvatel Anglie. Názvy se rozšířily po publikování ve farmářských almanaších a nemají souvislost s tím, jak Měsíc za úplňku vypadá.

Modrý úplněk či modrý Měsíc nastává, když na kalendářní rok připadne 13 úplňků. Vychází to jednou za dva až tři roky a podle starší tradice je to třetí úplněk v ročním období, do něhož se vejdou čtyři úplňky. Dle novějšího zvyku se tak označuje druhý úplněk v měsíci, na který vycházejí dva úplňky. Název opět nemá nic společného s barvou měsíčního světla.