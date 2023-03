Veganů přibývá. Tento způsob stravování ale není přirozený a nestačí

Naopak absolutní přechod na čistě rostlinnou stravu je již modelem, který sám o sobě nestačí, neboť v rostlinné stravě chybí několik zásadních stavebních kamenů, od důležitých vitamínů až po minerální látky. A to platí nejen u dětí, kde je „divoké“ veganství poměrně nebezpečným experimentem, ale také ve světě dospělých.

Každý vegan by si měl nejprve podrobně nastudovat základní pravidla výživy, aby věděl, co všechno mu chybí, a co je tedy třeba dodávat uměle ve formě výživových doplňků.