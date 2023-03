Záhadná nemoc trápí desetinu žen. Endometriózu je třeba řešit co nejdřív

Endometrióza byla poprvé popsána už před 160 lety, přesto toho o ní víme stále relativně málo. Jde totiž o komplexní onemocnění, u kterého se těžko vysvětlují a chápou všechny souvislosti.

Ženy, u kterých se endometrióza vyskytla v rodině, mají zhruba 6-10krát vyšší pravděpodobnost, že se bude týkat i jich. Co ale ten zbytek? Mezi faktory, které k nemoci mohou vést, patří také imunita, stres nebo změny na výstelce dutiny břišní.

Při endometrióze dochází k uvolňování děložní sliznice, kdy se začnou její buňky vyskytovat i jinde v těle. Klidně i v plicích. „Není to časté, ale děje se to. Jediný orgán, kde ještě nebyla endometrióza popsána, je slezina,“ říká Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku.

Příznaků, které mohou na endometriózu ukazovat, je mnoho, ale zároveň nemusí být žádné. I proto trvá stanovení diagnózy v průměru sedm až deset let. Asi tím největším signálem, kdy by měla žena zpozornět, je silná bolest v podbřišku. Pokud třeba první dva tři dny menstruace je tak akutní, že žena není ani schopna normálně fungovat, měla by to řešit se svým lékařem. Není to totiž normální stav, menstruace nemá bolet.

MUDr. Martin Němec Primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. Je členem České lékařské společnosti JEP, České urogynekologické společnosti a mezinárodních společností souvisejících s jeho specializací, kterou je léčba endometriózy, urogynekologie a všeobecná gynekologie. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Gynekolog Martin Němec působí ve Frýdku-Místku

Ani to ale neznamená, že to povede k rychlejší diagnóze. Podle Martina Němce totiž mnohdy nejsou ložiska na ultrazvuku vidět, ani nejsou poznat při vyšetření pohmatem. Navíc se nemoc u každého chová jinak. I z toho důvodu vnímají odborníci jako velice důležité dostat ji do povědomí veřejnosti, aby ženy věděly, že se může týkat případně i jich. Problémy, které způsobuje, mohou být i nevratné.

V lézích totiž dochází, mimo jiné, v určité fázi růstu také k tvorbě vlastní nervové sítě. Ta je hustá a její zakončení předávají signál do centrálního nervového systému. Zajímavé je, že pokud tato bolest trvá několik let, může dojít k zacyklení, kvůli kterému pak může přetrvávat i poté, co se ložisko odstraní.

„Pokud máte chronické bolesti a potíže v podbřišku, nechte se vyšetřit ve specializovaném centru, jinak mohou po několika letech chronických bolestí vzniknout nevratné změny,“ varuje primář Němec.

Jaká je léčba endometriózy, může pomoct hormonální antikoncepce a jaký vliv má choroba na otěhotnění? Poslechněte si podcast MUDr.ování v úvodu článku, kde byl hostem Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku.