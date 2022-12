Buenos días! Na recepci plovoucího hotelu Racek začíná zasněžený den

„Tak vy chcete vědět, jak to u nás vypadá a funguje. Měl jste přijít v létě, to na terase grilujeme. Teď si po ránu můžete užít leda ten sníh,“ směje se v recepci za vchodem obchodní manažer Karel Krejčí. Sám musí zůstat kvůli hostům, takže mě přenechává řediteli Olegovi. Bere mě na pokoje v tomto druhém patře, kde jsou čísla 204 až 208 momentálně volná. Zaklepání na dveře, ano, nikdo tam není. Můžeme na obhlídku.

Na recepci zaskakuje za nemocnou kolegyni. Když se zrovna nevěnuje hostům, dokončuje finální verzi rozpočtu na příští rok. Se všemi zdražujícími vstupy včetně energií to prý jde těžko. „Proč máme dražší elektřinu než v Německu, to nechápu. Jenom za listopad už byla faktura opravdu strašná,“ krčí rameny. „Zdražování sice promítám do cen ubytování, ale velmi opatrně. Hotelový trh v Praze je extrémně konkurenční,“ tvrdí muž. Ví, o čem mluví – stará se ještě o jeden hotel stejných majitelů přímo v centru v Prahy. Na Rackovi je od roku 2020.

„Ani po dvaceti letech v byznysu není týden, kdy by mě tady něco nepřekvapilo. Ať už jde o klienty nebo cokoliv jiného. A nikdy nevěříte, že se něco takového může stát,“ říká. Několikrát do roka si třeba klient objedná jednolůžkový pokoj, a pak si prý stěžuje, že tam byla jen jedna postel, na kterou se nevejdou dva lidé. „Oni to napíšou i do hodnocení, že si druhou snídani museli doplatit,“ kroutí hlavou.