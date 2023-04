Dezoláti versus lepšolidi, chcimírové proti vítačům. Zápasy v bahně

Mezi doslovnou jazykovou hodnotou a mírou reálné verbální agresivity sice existuje úměra. Ale jen přibližná. Do relativně shovívavých chcimírů a vítačů se dá hrubě nadávat taky. I do sluníčkářů. Nevím, jak to kdo cítí, asi jsme trochu zcyničtěli, ale pravdoláskaři už působí spíš ironicky než žlučovitě. (Stejně jako mediální výstupy Institutu Václava Klause se v některých bublinách berou jako zábava, ne brána do pekel.)