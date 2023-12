Diagnóza: Vánoce opuštěných

Jeden z mých pacientů žije už devátou dekádu svého života. Překonal mnoho těžkých nemocí, ale hlava mu slouží jako málokomu. Když s ním sedím a povídáme si, cítím cosi, co na mne v dětství dýchalo z Jiráskových knih. Byla to prostota a současně i důvěra v inteligenci a zkušenost, která se kdysi archaicky označovala jako moudrost venkovského lidu (ano, podobně patetické vyjádření lze napsat opravdu jen o Vánocích).

Kromě nemocného srdce má i další neduhy – na jedno oko nevidí, druhé mu slábne. Říká, že by rád dříve zemřel, než oslepl. Mluví o tom s úplnou samozřejmostí a člověku přitom jde mráz po zádech. Má však ještě relativní štěstí, protože je obklopen milujícím prostředím a i přes svůj pokročilý věk je fyzicky nesmírně čilý. Zdaleka ne každý by to o sobě na sklonku života mohl říct.

Nemusíme zakrývat, že z Vánoc většiny z nás vyprchal autentický religiózní zážitek. Tyto svátky jsou dnes více o dárcích, jídle, televizi, pohádkách, filmech a odpočinku. Není na tom sice nic špatného, ale ani ne chvályhodného – konzum prostě překonal duchovní tradici. Nicméně jedna milá a důležitá věc se o českých Vánocích přece jen děje. Lidé se setkávají, přejí si a usmívají se na sebe. Dělají svět jeden druhému lepším.

V nemocnicích tak v těchto dnech zůstávají pouze ti, kteří domů skutečně nemohou, anebo ti, již jsou zcela opuštění. Viděl jsem jich za svůj život lékaře mnoho a pohled je to smutný. Pokud bychom tedy chtěli Vánocům přidat jeden duchovní rozměr, měl by to být právě ten, aby o nich nikdo nemusel být sám.

Předpokládám, že většina ze čtenářů o svátcích nikdy ve špitálu nebyla, a tudíž se může podivit, anebo dokonce ušklíbnout nad zdánlivou melodramatičností předchozích vět. Jsem si jist, že by to bylo právě jen proto, že by jim chyběl podobný vlastní zážitek.