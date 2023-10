Glosa: Alternativní Brno hlasuje o miliardách. Neuvěříte, co se stalo pak

Ve středu se v Brně stalo toto: zastupitelstvo odhlasovalo, že zastavuje plánované rozšíření tamní spalovny . Měla to být stavba za 4,6 miliardy korun.

Po Ústí nad Labem, kde se na jaře tajně hlasovalo o koupi pozemku za 73 milionů , je to další případ svého druhu. Můžeme očekávat další. A nebudou se týkat sečení trávníků ani barvy pouličního zábradlí. Protože tajného hlasování volených představitelů jsou hodné jen případy, kde jde o opravdu velké prachy.

Tajné hlasování, to je zabouchnutí dveří před veřejností. Veřejná a tajná agenda politiků je přitom rozdělená poměrně prostě: O veřejných službách, jako je například likvidace komunálního odpadu, se mluví a hlasuje veřejně. O tajných službách, jako je například rozvědka a kontrarozvědka, se mluví a hlasuje tajně.

Brno, jak říká poslanec Marek Benda, bylo vždycky lehce alternativní město. Ale že by tahle skutečnost vysvětlovala až tak velké nedorozumění, co je veřejné a co tajné, se skoro nechce věřit.