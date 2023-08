Benda k Vaňkové s bílým práškem: Brno bylo vždy lehce alternativní město

Seznam Zprávy oslovily všechny členy předsednictva ODS s tím, zda by měla brněnská primátorka rezignovat kvůli tomu, že byla nafocena s lajnami bílého prášku. Podle senátora a člena předsednictva Zdeňka Nytry (ODS) to na složení funkce není.

„Teoreticky se ničeho trestného nedopustila. Že by to bylo chvályhodné, tak to ne. Z té fotky ale není jasné, jestli konzumovala ona, nebo ne. Neřídila, nepracovala, takže to je její osobní věc a já bych to považoval za vyřešené,“ řekl Seznam Zprávám senátor.

Uvedl, že v politické rovině to problém je. „Nemyslím si ale, že to je na rezignaci. To ať posoudí její kolegové ve vedení města, jestli to problém je, nebo ne. Já osobně je vyzývat nebudu,“ dodal.

Redakce oslovila přes jeho tiskové oddělení i předsedu strany a premiéra Petra Fialu. Mluvčí ODS Jakub Skyva reagoval velice stručně. „Pan předseda je v současné době v zahraničí a paní primátorka celou věc vysvětlila,“ napsal pouze.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy je celá kauza kolem brněnské primátorky letní bouří.

„Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je. Jinak celou ‚kauzu‘ pokládám za zcela zbytečnou letní bouři vody ve sklenici a nevyvozuji z ní žádné závěry. Primátorka Vaňková má moji podporu a vnitřní věci si musejí vyříkat uvnitř jejich města,“ napsal v SMS zprávě.

Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je. Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS

Brněnské primátorky se zastal i další člen předsednictva ODS Alexandr Vondra, který uvedl, že k ničemu ji rozhodně vyzývat nehodlá. „Ani si nemyslím, že bych měl zadat policejní vyšetřování toho, co se stalo před třemi lety v noci v Brně, když se zjevně nikomu nic nestalo a aktéři se podle fotky u toho smáli. Je to etická záležitost a víte, už jsem dost starý na to, abych tady někomu uděloval nějaké morální lekce,“ napsal Seznam Zprávám Vondra.

Místopředseda regionálního sdružení ODS Jiří Kasala nechce podle svých slov vynášet hodnotící závěry, protože o případu nic neví. „Viděl jsem jen nějakou přeškrtnutou fotku, ještě nějakou upravenou. Určitě se na to podívám, ale žádné verdikty k tomu nejsem schopen dát,“ uvedl Kasala.

„Fotografie mohla vzniknout“

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) v pondělí v noci nevyloučila pravost fotografie, na které je zachycená s „lajnami“ bílého prášku, pravděpodobně kokainu. Podle opozice by měla složit funkci i z jiných důvodů.

„Včera jsem byla stoprocentně přesvědčená, že k takové situaci dojít nemohlo. Nicméně ve večerních hodinách mi kolega volal a řekl mi, že je možné, že před dvěma či třemi lety mohla podobná fotografie vzniknout,“ řekla v pondělí Televizi Nova brněnská primátorka.

Jde o snímek, který zveřejnil deník Blesk, na němž její stranický kolega a náměstek Robert Kerndl drží telefon s neznámým bílým práškem. Vaňková nejdříve fotografii označila za fotomontáž. V pondělí už ale pravost snímku v televizi nevyvrátila.

Opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno) uvedl, že neví, odkud fotka pochází. „Kolovala internetem, já jsem ji jen sdílel ze satirického profilu,“ uvedl. Kdo za profilem stojí, neřekl.

Podle zastupitele Tomáše Skřičky (SPD) je případná rezignace nesmyslná. „Mě to vůbec nezajímá, je to její osobní věc. Považuji to za podvrh. A i kdyby nebyl, tak do toho nikomu nic není.“

Jaká látka je na fotce, Vaňková také neví. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Televizi Nova řekla, že si dá občas jen skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí.

Komentář známého brněnského filmového dokumentaristy Robina Kvapila:

Na fotce je primatorka Brna Markéta Vaňková a namestek za ODS Kerndl. Co vidite vy? ja dva lidi, kteri rekreacne... Posted by Robin Kvapil on Sunday, July 30, 2023

K rezignaci Vaňková sama v souvislosti se zmíněným snímkem nevidí důvod. „Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním,“ odpověděla na otázku Novy, jestli by případně vyvodila důsledky, kdyby se prokázala pravost fotografie.

„Musíme se o tom pobavit s kolegy a také s paní primátorkou si to musíme vyjasnit. Zatím ale nemám podrobnější informace, tak se k tomu nemohu více vyjádřit,“ řekl ČTK první náměstek primátorky René Černý (ANO).

„Může trávit volný čas, jak uváží, a my jsme poslední, kdo by za tohle někoho popotahoval. Jsem ale překvapená. Myslela jsem si, že je to fotomontáž,“ uvedla opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).