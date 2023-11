Glosa: Fialova nutella a hořká myšlenková impotence českých politiků

Premiér Petr Fiala (ODS) se bůhvíproč znemožnil při nákupu v bavorském supermarketu, kam se nechal doprovodit svými partajními či vládními kameramany (druhý případ by byl o něco horší), aby se nechal nasnímat při trapném – neboť všem obyvatelům Česka dávno známém – zjištění, že jsou v Německu potraviny lacinější než u nás.

My si ale nebudeme hrát na Českou obchodní inspekci. Za pozoruhodné totiž kromě jiného máme, jak bezduše na tuto „kauzu“ naskočili konkurenční politici.

Co o sladké pochoutce řekl Fiala, už asi čtenář ví. Podívejme se, co tím na politické scéně způsobil.

Běžný lid měl každopádně nárok pouze na fejkovou Nutellu, zvanou Nugeta. A to jen ve výjimečných cyklech, kdy byla náhodou v samoobsluhách sítě Pramen k dostání.

Teď Konečná – která má za to, že „musíme vést třídní boj a zničit kapitalismus“ – zveřejnila na facebooku pobouřené video, kde konstatuje, že je Nutella levnější nejen v Německu, nýbrž i v Bruselu, kde aktuálně coby europoslankyně za KSČM působí.

Bývalý komunista Andrej Babiš se na sítích pochlubil zážitky z Itálie. Prý tam koupil tu nejpravější Nutellu vůbec. „Víte, kdo to tam vymyslel?“ tázal se do čočky telefonu předseda hnutí ANO.

Premiér Fiala proslavil naši zemi v Německu, když si do zdejšího supermarketu zajel pro Nutellu. Nutella mimochodem obsahuje lískové oříšky, které jsou prospěšné našemu zdraví. A víte, kdo Nutellu vymyslel? Řeknu vám to ve videu.

Což by se mu za represivního totalitního režimu, jehož byl aktivním prominentem, nepovedlo ani omylem. Jako řadový občan by se do Itálie nejspíš ani nepodíval.