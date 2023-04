Glosa: Kdo z nás bude hlavní asociál? Zápisky z koaliční schůze o úsporách

Vláda by chtěla v květnu konečně oznámit dva velké kroky: definitivní podobu penzijní reformy a úsporný balíček. Jde výhradně o dost nepopulární opatření, teď finišují schůzky mezi pěticí vládních stran o definitivní podobě.

A každá z nich si chce „urvat“ něco pro sebe, aby se před svými voliči ukázala. Stranické experty v jednáních vystřídaly partajní špičky. Fakta jdou teď stranou, převažují emoce. Taková jednání, dejme tomu, pak mohou vypadat třeba takto:

Koaliční schůzka K5, téma úsporný balíček.

Přítomni: Stanjura (ODS), Jurečka (KDU-ČSL), Pekarová Adamová (TOP 09), Rakušan (STAN), Bartoš (Piráti). Omluven: Fiala (desetidenní cesta po Asii).

Stanjura: Heleďte se, mě už to nebaví. Všichni do mě jen šijete, média si ze mě dělají srandu. Furt nějaký úniky a kraviny. Aby toho nebylo málo, ještě se do mě pustili ti dva zapšklí děd… (odkašle si.). Klaus mi vyčítá, že v ODS nezůstal ani slabý plamínek pravicovosti, a Zeman zas, že nemám ekonomické vzdělání a jen přitápím pod inflací.

Rakušan: A proč nám to tady říkáš?! Všichni máme nějaké svoje problémy. Mám vyprávět o poště, Balašovi, Gazdíkovi, Polčákovi, Hlubučkovi…?

Pekarová Adamová: Nezlob se, Zbyňku, ale to vy jste slibovali, že pouhým škrtnutím pera bez problémů ušetříte 100 miliard bez nutnosti zvyšovat daně. Tak se ptám: Kde to je? My v TOP 09 chceme být pravicovější než ODS, takže požadujeme škrtnout rovnou 200 miliard! Jestli nevíš jak, dojdi si příští týden na Skopečkův seminář Kde hledat úspory ve státním rozpočtu…

Stanjura: Markéto! Ty si hlavně hlídej vašeho ministra zdravotnictví, ať už nic neříká o zdravotnických poplatcích – aspoň do doby, než zvýšíme daně, osekáme výdaje, zrušíme poštovní pobočky. A důchody.

Jurečka: A co já?! Jestli se, Zbyňku, tobě posmívají, že jsi pravičák na baterky, protože místo úspor chceš zvyšovat daně, tak se podívej na mě. Jako správný lidovec jsem měl být sociálním svědomím vlády – a houby! Kvůli pitomý důchodový reformě a tomu, že uniklo číslo 68 let, jsem teď za vrchního asociála. Nechali jste mě v tom vykoupat samotnýho. Jako kompenzaci za poškození naší značky budeme jako KDU-ČSL žádat zvýšení rodičovského příspěvku.

Bartoš: WTF? Hele, já jsem pod tlakem Pirátů, že jsme jako málo vidět. Takže pokud tady Zbyňda navrhuje konsolidační balíček 70 miliard, tak musím přihodit a jdu na dvojnásobek: 140. Jo, a v žádném případě nesouhlasíme s přesunutím e-knih, audioknih, deskovek a komiksů do vyšší sazby DPH.

Rakušan: Ivane, to je podraz. Podívej se na naše preference v průzkumech, vy je máte dvojnásobný, tak o co ti ještě jde? Slíbili jsme si přece, že nebudeme vypouštět žádné alternativní nápady, ale až společnou definitivní dohodu. Ale dobře, když vy 140, tak my jako Starostové chceme balíček 150 miliard. A na zvýšení daně z nemovitostí kývneme jedině pod podmínkou, že celá zůstane příjmem obcí.