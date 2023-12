Glosa: Nejen Nizozemsko. Krajní pravice ohlásila tažení na Brusel

To je zhruba plán na dobytí Bruselu, o kterém na víkendovém setkání lídrů radikální pravice mluvil šéf italské strany Liga Matteo Salvini. Dříve ho málokdo bral vážně. Získal však na reálnosti po nedávném vítězství pravicového populisty Geerta Wilderse v Nizozemsku a také nových prognózách evropských voleb, které proběhnou za půl roku.

Podle průzkumu Europe Elects z konce listopadu mají tři pravicové frakce opravdu šanci. Polepšili si zvláště národovci (frakce ID), jejichž hvězdou se vedle Salviniho a Marine Le Penové stal právě Wilders. Europe Elects odhaduje, že národovci by teď dohromady získali 87 ze 720 křesel europarlamentu. Konzervativci (ECR), ke kterým se vedle dominantní strany Bratři Itálie italské premiérky Giorgie Meloniové počítá také ODS Petra Fialy, shromáždí 83 křesel. Po přičtení 175 křesel lidovců či křesťanských demokratů (EPP) to už je skoro většina. Proti tomu ztrácejí sociální demokraté, liberálové a Zelení.

O tom, že europarlament ovládne koalice stran „napravo od středu“, ale lze dosud úspěšně pochybovat. Nejde ani tolik o vyhlídku, jestli na většinu skutečně dosáhnou. Především lidovci by museli změnit svůj dosavadní přístup, tedy určovat hlavní politickou linii EU ve velké koalici se socialisty, k níž podle potřeby přibírali liberály prezidenta Emmanuela Macrona, případně zelené. Proč by měli měnit zavedený, většině europoslanců vyhovující model a domlouvat se s dobrodružnými populisty, u kterých ani při nejlepší vůli není zřejmé, co se od nich dá čekat? Třeba už jen ve vztahu k Rusku.